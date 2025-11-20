40-летний Фернандиньо объявил о завершении карьеры. Опорник 5 раз выиграл АПЛ с «Ман Сити» и взял Кубок УЕФА с «Шахтером»

Фернандиньо объявил о завершении карьеры в 40 лет.

Бывший полузащитник «Манчестер Сити » Фернандиньо сообщил, что завершил профессиональную карьеру.

«Я устал. Я вымотался после 30 минут бега сегодня [во время благотворительного матча]. В футболе меня больше ничто не мотивирует, я уже многого в нем добился.

Я наслаждался всем, чем мог. Теперь пришло время насладиться временем с семьей», – сказал 40-летний бразилец.

Фернандиньо известен по выступлениям за «Манчестер Сити», «Шахтер », «Атлетико Паранаэнсе» и сборную Бразилии . Он пять раз стал чемпионом Англии, шесть раз – чемпионом Украины . В составе «Шахтера» опорник выиграл Кубок УЕФА (нынешняя Лига Европы), с «Ман Сити» дошел до финала Лиги чемпионов. Со сборной бразилец выиграл Кубок Америки.

Фернандиньо не играл с декабря 2024 года, тогда он выступал за «Атлетико Паранаэнсе».