40-летний Фернандиньо объявил о завершении карьеры. Опорник 5 раз выиграл АПЛ с «Ман Сити» и взял Кубок УЕФА с «Шахтером»
Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо сообщил, что завершил профессиональную карьеру.
«Я устал. Я вымотался после 30 минут бега сегодня [во время благотворительного матча]. В футболе меня больше ничто не мотивирует, я уже многого в нем добился.
Я наслаждался всем, чем мог. Теперь пришло время насладиться временем с семьей», – сказал 40-летний бразилец.
Фернандиньо известен по выступлениям за «Манчестер Сити», «Шахтер», «Атлетико Паранаэнсе» и сборную Бразилии. Он пять раз стал чемпионом Англии, шесть раз – чемпионом Украины. В составе «Шахтера» опорник выиграл Кубок УЕФА (нынешняя Лига Европы), с «Ман Сити» дошел до финала Лиги чемпионов. Со сборной бразилец выиграл Кубок Америки.
Фернандиньо не играл с декабря 2024 года, тогда он выступал за «Атлетико Паранаэнсе».