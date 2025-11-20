Генсек РФС Митрофанов: «Планируем увеличивать число доморощенных футболистов в заявке, подготовленных клубом, с четырех до шести. Важно, чтобы меры вводились постепенно»

В РФС планируют ужесточить требования к числу доморощенных футболистов в заявке.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что союз планирует ужесточить регламент в части количества доморощенных футболистов в заявке клубов Мир РПЛ .

«Можно использовать регулирование количества доморощенных футболистов в заявке, что мы ввели несколько лет назад. В перспективе планируем ужесточать регулирование, увеличивать количество доморощенных футболистов, подготовленных именно самим клубом. По нашему первичному плану, который мы еще в 2022 году презентовали, планируется увеличить это количество на два человека – с четырех до шести.

Это важно, чтобы все меры вводились постепенно. Не надо вводить ограничения резко: мол, завтра мы сделаем, и все будет нормально. Не будет – наоборот, все только обрушится. Должна вестись постепенная подготовка клубов, когда они заранее знают, что нужно делать», – сказал Митрофанов.