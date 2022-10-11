Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ» в январе – он считает, что клуб предал его. Форвард мог уйти уже в июле, в «Реал» не пустили (Marca)

хочет покинуть «ПСЖ» в январе.

Отношения между 23-летним французом и клубом полностью разорваны, сообщает Marca со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Утверждается, что обратного пути нет. Более того, Мбаппе хотел сменить клуб уже в июле. Контракт он продлил в мае.

Руководство парижан не собирается способствовать уходу Килиана. В июле же клуб был согласен на трансфер на свои условиях – куда угодно, но только не в .

Одним из наиболее вероятных вариантов для нападающего может быть , который ранее проявлял интерес к чемпиону мира в составе сборной Франции.

Мбаппе считает, что предал его. Как отмечает Marca, в мае, перед продлением контракта, руководство клуба дало футболисту ряд обещаний, большинство из которых было невыполнимо.

Также, по сведениям L’Équipe, соглашение продлили до 2024 года, а не до 2025-го, как об этом было объявлено. Мбаппе согласился позировать с футболкой с числом 2025 в знак хорошего расположения и благодарности команде из родного города.

Утверждается, что Мбаппе все еще хочет играть за «Реал». Пока не известно, как отнесется к этому клуб из Мадрида. Сообщалось, что двери «Реала» для Мбаппе не закрыты – об этом президент Флорентино Перес сказал на ассамблее членов клуба.

Мбаппе забил 11 голов за 12 игр сезона в «ПСЖ». Его статистика – здесь.

Мбаппе теперь зарабатывает больше всех в футболе, Роналду – третий, Азар и Иньеста еще в десятке