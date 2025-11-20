  • Спортс
33

Райт о Беллингеме в сборной: «В Англии не готовы к чернокожей суперзвезде. Он выходит и говорит: «Кто еще?» Это слишком высокомерно для этих людей»

Иан Райт: в Англии не готовы к чернокожей суперзвезде, как Джуд Беллингем.

Бывший форвард сборной Англии Иан Райт заявил, что в Англии не готовы воспринимать темнокожую суперзвезду в лице Джуда Беллингема.

Ранее главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля на пресс-конференции спросили об эпизоде, когда Беллингем не отпраздновал гол Харри Кейна (однако позднее видеозаписи показали, что это не соответствует действительности – прим. ист.), и о его реакции на замену в матче с Албанией (2:0), которую немец пообещал «рассмотреть».

«То, что говорили о том, будто Джуд не праздновал, было абсолютной выдумкой, ложью. Они пытались что-то придумать, ведь Англия так легко победила, не пропустив ни одного гола. Им нужно было что-то еще, чтобы добавить к этой истории.

Я переживаю за Джуда просто потому, что его они не могут контролировать. Контролировать его невозможно. Судя по тому, что он сделал на Евро, он показывает людям: «Я здесь, я чернокожий, я горд и готов к борьбе».

Я англичанин, хотя в молодости мне говорили: «Хорошо, но ты же не настоящий англичанин, правда?» – «Нет, я англичанин». Не думаю, что они готовы к чернокожей суперзвезде, которая может двигаться так же, как Джуд. Им его не тронуть, как я только что сказал.

Он выходит, проявляет себя, делает то, что делает, и говорит: «Кто еще [так может]?» Это слишком высокомерно для этих людей», – сказал Райт в подкасте The Overlap.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Athletic
