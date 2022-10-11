«Авангард» выменял Пайгина у «Торпедо», подписав с игроком контракт на три года

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Зият Пайгин перешел в «Авангард» из «Торпедо».

Омский клуб подтвердил обмен, в результате которого нижегородская команда получила денежную компенсацию.

После сделки «Авангард» подписал контракт с 27-летним защитником на три года.

В составе «ястребов» Пайгин будет выступать под номером 82.

В нынешнем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ игрок провел 4 матча за «Торпедо» в этом сезоне и набрал 1 (1+0) балл за результативность.

Всего в лиге защитник сыграл 280 матчей и записал на свой счет 90 (30+60) очков.

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