«Один осетин из США оскорблял маму Кокорина. Мой брат с друзьями нашел этого типа, и разговаривал он уже иначе». Чочиев о комментариях в интернете

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Друг Александра Кокорина высказался об оскорблениях в интернете в адрес форварда.

«Я согласен: образ Сани в медиа негативный. Но я уверен в одном – люди, которые лично узнают Сашу, полностью поменяют свое негативное мнение о нем.

Когда я читал оскорбительные комментарии в адрес Сани после случившегося, не мог сдерживаться. Многим писал в личку, просил их номера, чтобы позвонить и все объяснить.

Один осетин из США в комментах оскорблял маму Саши. Я узнал его номер. Оказалось, он из Чикаго. Созвонились. Я ему начал объяснять, что он неправильно поступает. Но он стоял на своем.

Через два дня мой двоюродный брат, который тоже живет в США, со своими друзьями нашел этого типа. Разговаривал он уже иначе», – рассказал полузащитник «Алании» Алан Чочиев.

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