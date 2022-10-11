Томори получил красную на 18-й минуте матча с «Челси» за фол на Маунте в штрафной. Зиберт назначил пенальти, Жоржиньо забил
Фикайо Томори был удален в первом тайме матча против «Челси».
Защитник «Милана» получил прямую красную карточку на 18-й минуте игры 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:1, первый тайм). Томори в своей штрафной схватил руками хавбека лондонцев Мэйсона Маунта, помешав тому нормально пробить по воротам.
Главный арбитр матча Даниэль Зиберт удалил защитника итальянцев с поля и назначил пенальти в пользу «Челси». 11-метровый реализовал Жоржиньо.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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