Томори получил красную на 18-й минуте матча с «Челси» за фол на Маунте в штрафной. Зиберт назначил пенальти, Жоржиньо забил

Фикайо Томори был удален в первом тайме матча против «Челси».

Защитник получил прямую красную карточку на 18-й минуте игры 4-го тура группового этапа чемпионов (0:1, первый тайм). Томори в своей штрафной схватил руками хавбека лондонцев , помешав тому нормально пробить по воротам.

Главный арбитр матча Даниэль Зиберт удалил защитника итальянцев с поля и назначил пенальти в пользу . 11-метровый реализовал .

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