Томори получил красную на 18-й минуте матча с «Челси» за фол на Маунте в штрафной. Зиберт назначил пенальти, Жоржиньо забил

Теги Милан Челси серия А Италия Лига чемпионов УЕФА судьи Даниэль Зиберт Жоржиньо Фикайо Томори Мэйсон Маунт Футбол

Фикайо Томори был удален в первом тайме матча против «Челси».

Защитник «Милана» получил прямую красную карточку на 18-й минуте игры 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:1, первый тайм). Томори в своей штрафной схватил руками хавбека лондонцев Мэйсона Маунта, помешав тому нормально пробить по воротам.

Главный арбитр матча Даниэль Зиберт удалил защитника итальянцев с поля и назначил пенальти в пользу «Челси». 11-метровый реализовал Жоржиньо.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные