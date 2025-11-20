Силкин о Кокорине, не пропустившем женщин на перекрестке: «Горбатого могила исправит. Он был нормальным парнем, когда были старшие в команде, а теперь неуправляемый»
Сергей Силкин: Кокорин неуправляемый.
Сергей Силкин прокомментировал новость о том, что Александр Кокорин, управляя автомобилем, не пропустил двух женщин на пешеходном переходе в Москве.
«Человек с возрастом меняется. Не знаю, почему Саша не меняется. Парень не знает, что ему делать, и поэтому появляются такие новости. Этому нет объяснений. Горбатого исправит только могила.
Он был нормальным парнем, когда были старшие в команде. Могли ему что-то сказать, а теперь он стал неуправляемым. Насколько я знаю, он женился, у него семья. Это могло бы как-то исправить. Он должен понимать, что он отец, пример для детей. Их же надо воспитывать.
Его только этот момент может исправить», – отметил экс-тренер «Динамо».
Два серебра Слуцкого в Китае – успех?5204 голоса
Да, конечно
Нет, доказал бы только чемпионством
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости