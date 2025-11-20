Артур Гомес о сильнейшем бразильце РПЛ: «Бителло великолепный игрок, он помогает «Динамо». Мойзес выделяется, Маркиньос проводит хороший сезон»
Артур Гомес о лучшем бразильце РПЛ: Бителло великолепный, он помогает «Динамо».
Полузащитник «Динамо» Артур Гомес назвал самого сильного бразильского игрока в Мир РПЛ.
– Кто сильнейший бразилец в чемпионате России?
– Бителло великолепный игрок, он давно в России.
Есть еще Мойзес, это сильный игрок, он выделяется. Есть и Маркиньос, который проводит хороший сезон.
Несправедливо выделять кого-то. Но я буду за Бителло, он помогает нашему клубу, – сказал Артур Гомес.
Два серебра Слуцкого в Китае – успех?5188 голосов
Да, конечно
Нет, доказал бы только чемпионством
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости