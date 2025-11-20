Артур Гомес о сильнейшем бразильце РПЛ: «Бителло великолепный игрок, он помогает «Динамо». Мойзес выделяется, Маркиньос проводит хороший сезон»

Артур Гомес о лучшем бразильце РПЛ: Бителло великолепный, он помогает «Динамо».

Полузащитник «Динамо » Артур Гомес назвал самого сильного бразильского игрока в Мир РПЛ .

– Кто сильнейший бразилец в чемпионате России?

– Бителло великолепный игрок, он давно в России.

Есть еще Мойзес , это сильный игрок, он выделяется. Есть и Маркиньос , который проводит хороший сезон.

Несправедливо выделять кого-то. Но я буду за Бителло , он помогает нашему клубу, – сказал Артур Гомес.