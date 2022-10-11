Трент и Матип пропустят до 3 недель и не сыграют с «Сити». У «Ливерпуля» травмированы 7 игроков

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия травмы Жоэль Матип Алекс Окслейд-Чемберлен Наби Кейта Эндрю Робертсон Трент Александер-Арнолд Артур Луис Диас Футбол

Названы сроки восстановления от травм Трента Александера-Арнолда и Жоэля Матипа.

Оба защитника «Ливерпуля» получили повреждения в матче 10-го тура АПЛ с «Арсеналом» (2:3) и были заменены.

У правого защитника выявлена травма голеностопа, у центрального – икроножной мышцы. Ожидается, что оба пропустят до трех недель. Таким образом, Трент и Матип точно не сыграют с «Ман Сити» 16 октября.

Подробную статистику выступлений Трента смотрите здесь, а Матипа – здесь.

Вингер Луис Диас, также получивший травму – колена – в прошлом матче, выбыл до декабря. Кроме того, различные повреждения сейчас есть у хавбеков Артура, Алекса Окслейд-Чемберлена и Наби Кейта, а также у защитника Эндрю Робертсона.

«Реал» – лидер по травмам, у «ПСЖ» больше всех расходов, «МЮ» дороже других лечит. Главное из большого исследования

«Ливерпуль» страдает из-за травм: вылетел еще и Робертсон

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные