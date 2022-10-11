Трент и Матип пропустят до 3 недель и не сыграют с «Сити». У «Ливерпуля» травмированы 7 игроков

Названы сроки восстановления от травм Трента Александера-Арнолда и .

Оба защитника «Ливерпуля» получили повреждения в матче 10-го тура с «Арсеналом» (2:3) и были заменены.

У правого защитника выявлена травма голеностопа, у центрального – икроножной мышцы. Ожидается, что оба пропустят до трех недель. Таким образом, Трент и Матип точно не сыграют с «Ман Сити» 16 октября.

Подробную статистику выступлений Трента смотрите здесь, а Матипа – здесь.

Вингер Луис Диас, также получивший травму – колена – в прошлом матче, выбыл до декабря. Кроме того, различные повреждения сейчас есть у хавбеков , и , а также у защитника .

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