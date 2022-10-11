Лига чемпионов. «Челси» в гостях у «Милана», «Реал» против «Шахтера», «ПСЖ» сыграет с «Бенфикой»

сыграет в гостях с в 4-м туре группового этапа чемпионов.

«ПСЖ» примет «Бенфику», «Манчестер Сити» встретится на выезде с «Копенгагеном», - с «Маккаби», будет противостоять «Шахтер».

Лига чемпионов

4-й тур

Группа Е

Группа F

Группа G

Группа H

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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