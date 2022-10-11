Лига чемпионов. «Челси» в гостях у «Милана», «Реал» против «Шахтера», «ПСЖ» сыграет с «Бенфикой»
«Челси» сыграет в гостях с «Миланом» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«ПСЖ» примет «Бенфику», «Манчестер Сити» встретится на выезде с «Копенгагеном», «Ювентус» - с «Маккаби», «Реалу» будет противостоять «Шахтер».
4-й тур
Группа Е
- Дата проведения
- 11 октября, 22.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 11 октября, 22.00, «Максимир»
Группа F
- Дата проведения
- 11 октября, 22.00, «Стадион Войска Польского»
- Дата проведения
- 11 октября, 22.00, «Селтик Парк»
Группа G
- Дата проведения
- 11 октября, 19.45, «Паркен»
- Дата проведения
- 11 октября, 22.00, «Сигнал Идуна Парк»
Группа H
- Дата проведения
- 11 октября, 19.45, «Самми Офер»
- Дата проведения
- 11 октября, 22.00, «Парк де Пренс»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Комментарии