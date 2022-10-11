Лига чемпионов. «Челси» в гостях у «Милана», «Реал» против «Шахтера», «ПСЖ» сыграет с «Бенфикой»

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«Челси» сыграет в гостях с «Миланом» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«ПСЖ» примет «Бенфику», «Манчестер Сити» встретится на выезде с «Копенгагеном», «Ювентус» - с «Маккаби», «Реалу» будет противостоять «Шахтер».

Лига чемпионов

4-й тур

Группа Е

Милан Италия – Челси Англия
Дата проведения
11 октября, 22.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Динамо Загреб Хорватия – Ред Булл Австрия
Дата проведения
11 октября, 22.00, «Максимир»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Группа F

Шахтер Украина – Реал Мадрид Испания
Дата проведения
11 октября, 22.00, «Стадион Войска Польского»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Селтик Шотландия – РБ Лейпциг Германия
Дата проведения
11 октября, 22.00, «Селтик Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Группа G

Копенгаген Дания – Манчестер Сити Англия
Дата проведения
11 октября, 19.45, «Паркен»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Боруссия Д Германия – Севилья Испания
Дата проведения
11 октября, 22.00, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Группа H

Маккаби Хайфа Израиль – Ювентус Италия
Дата проведения
11 октября, 19.45, «Самми Офер»
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ПСЖ Франция – Бенфика Португалия
Дата проведения
11 октября, 22.00, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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