Осинькин может возглавить «Локомотив». В тренере «Крыльев» заинтересован гендиректор Леонченко («Матч ТВ»)

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Назван еще один кандидат на пост главного тренера «Локомотива».

По информации «Матч ТВ», главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассматривается в качестве кандидата на пост тренера московского клуба.

В 57-летнем специалисте заинтересован генеральный директор «Локо» Владимир Леонченко.

Осинькин возглавил «Крылья Советов» в июле 2020 года, с ним команда выиграла Олимп-ФНЛ и вернулась в Премьер‑лигу. В текущем сезоне самарский клуб с 11 очками после 12 матчей занимает 11‑е место в таблице Мир РПЛ.

Ранее сообщалось, что новым тренером «Локомотива» будет россиянин, но не Андрей Талалаев, не Юрий Семин и не Сергей Юран, а возможно, Михаил Галактионов.

Напомним, «Локо» уволил главного тренера Йозефа Циннбауэра после поражения от «Сочи» в 12-м туре (0:4). Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице, имея 9 очков.

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