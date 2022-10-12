«Вегас» победил «Лос-Анджелес» (4:3), нанеся 51 бросок в створ. Стоун забросил победную шайбу на 60-й минуте

«Вегас» победил (4:3), нанеся 51 бросок в створ.

«Голден Найтс» стартовали с гостевой победы в регулярном чемпионате .

Команда тренера Брюса Кэссиди, выигравшего свой первый матч с новой командой, перебросала соперника со счетом 51:30. Вратарь «Кингс» сделал 47 сэйвов.

повторил свой лучший результат по броскам в створ за один матч регулярки без овертайма (ранее было 2 таких случая в апреле 2021 года).

Автором победной шайбы стал капитан команды , отличившийся за 26 секунд до завершения третьего периода.