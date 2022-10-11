Эрлинг Холанд: «Я ем сердца и печень. Другие не едят, но я забочусь о своем здоровье»

Форвард ест сердца и печень.

«Другие люди этого не едят, но я забочусь о своем здоровье. Самое важное – есть качественную еду, местную.

Люди говорят, что мясо вредно, но какое? То мясо, которое вы едите в McDonald’s? Или от местной коровы, которая ест траву рядом с вами? Я ем сердца и печень», – сказал игрок в документальном фильме «Холанд. Важное решение».

Утверждается, что Холанд потребляет около 6000 калорий в день, чтобы поддерживать себя в отличной форме.

Он также включает в распорядок дня несколько необычных практик, в том числе фильтрацию воды и попадание солнечного света в глаза сразу после пробуждения.

Ранее 22-летний норвежец заявил: «Ем папину лазанью перед домашними матчами – это дает плоды. Готовить не помогаю, лежу на диване и слежу». Главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола предложил сделать отца игрока Альфа-Инге Холанда поваром клуба.

Эрлинг забил 20 голов в 13 матчах за «Сити». Его статистика – здесь.