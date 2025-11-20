Овчинников возглавил академию «Локомотива». Бывший вратарь клуба ушел из РФС

Сергей Овчинников ушел из РФС в «Локомотив».

РФС объявил, что бывший голкипер сборной России Сергей Овчинников ушел с поста начальника отдела подготовки тренеров академии союза на работу в «Локомотив».

«Сергей Овчинников покидает Российский футбольный союз.

«Начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников продолжит работу в футбольном клубе «Локомотив». Экс-голкипер сборной России и железнодорожников возглавит клубную академию», – говорится в сообщении союза.

Сергей Овчинников – бывший голкипер «Локомотива». В составе железнодорожников он дважды выигрывал чемпионат России, а также дважды становился обладателем Фонбет Кубка страны.

Ранее пост директора по развитию молодежного футбола «Локомотива » занимал Борис Ротенберг-младший. На прошлой неделе он стал генеральным директором железнодорожников.