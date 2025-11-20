  • Спортс
  • Александр Мостовой об Андрее Мостовом как «Джентльмене года»: «Снизился масштаб личностей. Раньше были Тихонов, Титов, Аленичев. Многие заслуженные люди на эту премию не претендовали»
Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на вручение премии «Джентльмен года» вингеру «Зенита» Андрею Мостовому.

Андрей получил награду, несмотря на то, что в мае зарядил кричалку «##### «Спартак», #####» на трибуне фанатов.

«Так и не понял, в чем заключается суть этой премии, если ее обладатель в этом же году попал в крупный скандал. У меня есть большие вопросы к тем, кто ее давал.

Есть ощущение, что на примере этой премии мы видим, как снизился масштаб личностей в нашем футболе. Раньше были Тихонов, Титов, Аленичев, а сейчас Андрей Мостовой, который еще и в такой скандал вляпался. Помимо этого, многие наши заслуженные люди, которые провели свою карьеру в Европе, на эту премию даже не претендовали.

Если бы назвать главного джентльмена нашего футбола пришлось мне, я бы сначала очень хорошо подумал. Для меня по своим качествам Акинфеев ежегодно точно был бы одним из фаворитов. Возможно, я бы выбрал даже кого-то из иностранцев», – заявил Александр Мостовой.

Два серебра Слуцкого в Китае – успех?5161 голос
Да, конечноЛеонид Слуцкий
Нет, доказал бы только чемпионствомАлександр Мостовой
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sport24
