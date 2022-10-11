СКА выиграл 16 из 17 матчей в сезоне КХЛ. У команды Ротенберга 7 побед подряд

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СКА продлил победную серию в Фонбет чемпионате КХЛ.

Питерский клуб под руководством Романа Ротенберга одержала победу над минским «Динамо» (3:2 ОТ) в овертайме.

Таким образом, команда выиграла седьмую игру подряд. В общей сложности СКА победил в 16 матчах из 17 на старте текущего сезона.

В нынешнем сезоне клуб проиграл только московскому «Динамо» (1:2 Б).

На данный момент СКА занимает первое место в таблице Запада, набрав 33 очка в 17 играх.

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