СКА выиграл 16 из 17 матчей в сезоне КХЛ. У команды Ротенберга 7 побед подряд
СКА продлил победную серию в Фонбет чемпионате КХЛ.
Питерский клуб под руководством Романа Ротенберга одержала победу над минским «Динамо» (3:2 ОТ) в овертайме.
Таким образом, команда выиграла седьмую игру подряд. В общей сложности СКА победил в 16 матчах из 17 на старте текущего сезона.
В нынешнем сезоне клуб проиграл только московскому «Динамо» (1:2 Б).
На данный момент СКА занимает первое место в таблице Запада, набрав 33 очка в 17 играх.
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