СКА выиграл 16 из 17 матчей в сезоне КХЛ. У команды Ротенберга 7 побед подряд

СКА продлил победную серию в Фонбет чемпионате .

Питерский клуб под руководством одержала победу над минским «Динамо» (3:2 ОТ) в овертайме.

Таким образом, команда выиграла седьмую игру подряд. В общей сложности СКА победил в 16 матчах из 17 на старте текущего сезона.

В нынешнем сезоне клуб проиграл только московскому «Динамо» (1:2 Б).

На данный момент занимает первое место в таблице Запада, набрав 33 очка в 17 играх.