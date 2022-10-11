грозит длительная дисквалификация за оскорбление судьи.

36-летний испанский защитник в первом тайме матча Лиги 1 с (0:0) в течение минуты получил желтую и красную карточки за споры с судьей Пьером Геллустом.

По информации RMC Sport, арбитр встречи в своем отчете после матча указал, что Рамос протестовал против его решений, однако он не сделал пометку об оскорблении.

Благодаря кадрам телеканала Canal+ удалось установить, что Рамос сказал в адрес судьи puta madre («ублюдок» с испанского в данном контексте – прим. Sports.ru).

За агрессивное поведение Рамосу грозит дисквалификация на срок от 2 до 7 матчей. Заседание дисциплинарного комитета состоится в среду вечером.

🟨🟥10 секунд потребовалось Рамосу для двух желтых. Никаких фолов, хватило нескольких слов судье