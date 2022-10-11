Рамос назвал судью ублюдком. Защитнику «ПСЖ» грозит бан от 2 до 7 матчей

Теги ПСЖ Серхио Рамос лига 1 Франция дисквалификации судьи Реймс Пьер Геллуст брань контент Футбол

Серхио Рамосу грозит длительная дисквалификация за оскорбление судьи.

36-летний испанский защитник «ПСЖ» в первом тайме матча Лиги 1 с «Реймсом» (0:0) в течение минуты получил желтую и красную карточки за споры с судьей Пьером Геллустом.

По информации RMC Sport, арбитр встречи в своем отчете после матча указал, что Рамос протестовал против его решений, однако он не сделал пометку об оскорблении.

Благодаря кадрам телеканала Canal+ удалось установить, что Рамос сказал в адрес судьи puta madre («ублюдок» с испанского в данном контексте – прим. Sports.ru).

За агрессивное поведение Рамосу грозит дисквалификация на срок от 2 до 7 матчей. Заседание дисциплинарного комитета состоится в среду вечером.

🟨🟥10 секунд потребовалось Рамосу для двух желтых. Никаких фолов, хватило нескольких слов судье

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные