Джикия сыграет с ЦСКА. Капитан «Спартака» избежал серьезной травмы в матче с «Крыльями»

Теги Спартак ЦСКА Крылья Советов премьер-лига Россия травмы Георгий Джикия Спорт-Экспресс Футбол

Капитан «Спартака» Георгий Джикия готов сыграть в дерби с ЦСКА.

Защитник избежал серьезной травмы в матче 12-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов» (5:2).

На 45-й минуте после подачи углового защитник самарцев шипами попал в область колена 28-летнему футболисту красно-белых.

Джикии не понадобилось медицинское обследование. Он начнет подготовку к московскому дерби вместе с командой.

В этом сезоне Джикия провел 14 матчей за «Спартак» и сделал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь.

Матч ЦСКА – «Спартак» пройдет 16 октября на «ВЭБ Арене».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные