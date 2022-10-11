Джикия сыграет с ЦСКА. Капитан «Спартака» избежал серьезной травмы в матче с «Крыльями»
Капитан «Спартака» Георгий Джикия готов сыграть в дерби с ЦСКА.
Защитник избежал серьезной травмы в матче 12-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов» (5:2).
На 45-й минуте после подачи углового защитник самарцев шипами попал в область колена 28-летнему футболисту красно-белых.
Джикии не понадобилось медицинское обследование. Он начнет подготовку к московскому дерби вместе с командой.
В этом сезоне Джикия провел 14 матчей за «Спартак» и сделал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь.
Матч ЦСКА – «Спартак» пройдет 16 октября на «ВЭБ Арене».
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