Джикия сыграет с ЦСКА. Капитан «Спартака» избежал серьезной травмы в матче с «Крыльями»

Капитан «Спартака» готов сыграть в дерби с ЦСКА.

Защитник избежал серьезной травмы в матче 12-го тура Мир против (5:2).

На 45-й минуте после подачи углового защитник самарцев шипами попал в область колена 28-летнему футболисту красно-белых.

Джикии не понадобилось медицинское обследование. Он начнет подготовку к московскому дерби вместе с командой.

В этом сезоне Джикия провел 14 матчей за и сделал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь.

Матч ЦСКА – «Спартак» пройдет 16 октября на «ВЭБ Арене».