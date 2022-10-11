Чемпион России по гандболу Александр Синицын получил три месяца ареста в Беларуси за хулиганство

Двукратный чемпион России по гандболу Александр Синицын приговорен в Беларуси к трем месяцам ареста по статье о злостном хулиганстве.

Об этом сообщила Федерация гандбола России (ФГР) со ссылкой на решение суда Московского района Бреста.

10 августа в одном из ресторанов Бреста завязалась потасовка, в ходе которой Синицын, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил человека. Сам спортсмен полностью признал вину.

Гандболист выступает за команду «Донские казаки», она находилась в Бресте на сборах. Чемпионом России Синицын становился в составе «Чеховских медведей».

«Позиция ФГР относительно инцидента с игроком клуба «Донские казаки-ЮФУ» Александром Синицыным однозначна: профессиональный спортсмен обязан тщательно взвешивать свои действия в общественных местах и понимать, что за них необходимо отвечать.

А если он находится в другом государстве, то речь и вовсе идет о повышенной ответственности. Считаем, что с учетом всех обстоятельств суд вынес объективное решение, назначив нарушителю наказание в виде ареста сроком на три месяца.

Надеемся, что Синицын сделает правильные выводы из случившегося и осознает, что один нелепый поступок вполне мог стать причиной преждевременного завершения профессиональной карьеры. Кроме того, такие моменты негативным образом сказываются на имидже российского гандбола», – говорится в заявлении ФГР.