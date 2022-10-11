Джолион Палмер: «Ферстаппен пока не легенда «Ф-1», в отличие от Хэмилтона, Михаэля Шумахера и Сенны»

считает, что рано сравнивать с легендами «Формулы-1» Льюисом Хэмилтоном, Михаэлем Шумахером и Айртоном Сенной.

В то же время пилота «Ред Булл» можно назвать великим, заявил эксперт и бывший пилот «Ф-1».

«Что такое величие? Для меня Хэмилтон, Шумахер и Сенна – «легенды» «Ф-1», а Ферстаппен – пока нет. Но он двукратный чемпион мира, и то, как он завоевал титулы, пожалуй, позволяет отнести его в категорию «великих» уже сейчас.

Если бы Макс внезапно ушел из «Ф-1» в конце сезона, думаю, мы бы вспоминали его как невероятного гонщика с нереализованным потенциалом. Но этого не случится, и я уверен, что благодаря таланту и страсти он выиграет множество титулов и, вероятнее всего, в свое время войдет в пантеон легенд.

Однако легенды отличались долголетием, которого у Макса еще нет. На данном этапе его карьера не сильно отличается от карьеры Феттеля. Один трудный титул и один в доминирующем стиле за «Ред Булл». Может, он уже великий пилот «Ф-1», но пока не легенда», – поделился мыслями Палмер.

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