Тренером «Локо» будет россиянин, но не Талалаев, Семин или Юран, возможно – Галактионов (Иван Карпов)

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Новым тренером «Локомотива» будет не иностранец.

Как сообщает журналист Иван Карпов, главным тренером московского клуба назначат российского специалиста. Но это будет не Андрей Талалаев, не Юрий Семин и не Сергей Юран.

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов – кандидат на аналогичный пост в «Локомотиве». Однако у него есть моральные обязательства перед клубом из Нижнего Новгорода.

Напомним, «Локо» уволил главного тренера Йозефа Циннбауэра после поражения от «Сочи» в 12-м туре Мир РПЛ (0:4). Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице, имея 9 очков.

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