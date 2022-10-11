Тренером «Локо» будет россиянин, но не Талалаев, Семин или Юран, возможно – Галактионов (Иван Карпов)

Новым тренером будет не иностранец.

Как сообщает журналист Иван Карпов, главным тренером московского клуба назначат российского специалиста. Но это будет не , не и не .

Главный тренер – кандидат на аналогичный пост в «Локомотиве». Однако у него есть моральные обязательства перед клубом из Нижнего Новгорода.

Напомним, «Локо» уволил главного тренера после поражения от «Сочи» в 12-м туре Мир РПЛ (0:4). Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице, имея 9 очков.