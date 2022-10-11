У «Ювентуса» 3 очка после 4 матчей в группе ЛЧ. Туринцы проиграли «ПСЖ», «Бенфике» и «Маккаби»
«Ювентус» проиграл «Маккаби» из Хайфы в 4-м туре групповой стадии Лиги чемпионов (0:2).
У туринцев три поражения в четырех матчах и три набранных очка в группе H. У «Маккаби», который одержал первую победу, также три балла.
«Юве» идет на третьем месте в таблице, опережая «Маккаби» по дополнительным показателям. До этого команда Массимилиано Аллегри уступила «ПСЖ» (1:2) и «Бенфике» (1:2).
Лидируют в группе «ПСЖ» и «Бенфика» (по семь очков). Сегодня они играют друг против друга, начало матча – в 22:00 по московскому времени.
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