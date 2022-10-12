Кравцов получил травму верхней части тела в борьбе с Хедманом. Он сыграл 1:28 в первом матче в НХЛ с мая 2021 года

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Виталий Кравцов получил травму верхней части тела в борьбе с Виктором Хедманом.

Форвард «Рейнджерс» ударился о борт и ушел со льда в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (3:1). В игру он больше не возвращался.

Судьи в игре не нашли нарушения правил в действиях шведского защитника «Лайтнинг». 

Главный тренер клуба из Нью-Йорка Жерар Галлан сказал, что 22-летний нападающий пройдет обследование в среду. Предварительно он выбыл на несколько дней. 

Кравцов проводил свой первый матч в НХЛ с мая 2021 года. Он успел сыграть 1 минуту 28 секунд (1 потеря шайбы и 1 перехват). 

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