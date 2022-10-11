ФИФА выплатит 209 млн долларов клубам за участие игроков на ЧМ-2022 – примерно по 10 тысяч в день на игрока

ФИФА выплатит более 200 миллионов долларов клубам за участие игроков на .

Все команды, которые отправят своих футболистов на турнир, будут получать примерно 10 тысяч долларов за каждый день, проведенный одним игроком на чемпионате мира.

В общей сложности потратит 209 миллионов долларов. Больше всех заработают английские клубы – 38 команд суммарно получат 37,41 млн долларов.

получит 5 миллионов долларов – это самый высокий показатель среди всех клубов.