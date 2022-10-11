ФИФА выплатит 209 млн долларов клубам за участие игроков на ЧМ-2022 – примерно по 10 тысяч в день на игрока

Теги Манчестер Сити премьер-лига Россия премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига ФИФА ЧМ-2022 деньги Футбол

ФИФА выплатит более 200 миллионов долларов клубам за участие игроков на ЧМ-2022.

Все команды, которые отправят своих футболистов на турнир, будут получать примерно 10 тысяч долларов за каждый день, проведенный одним игроком на чемпионате мира.

В общей сложности ФИФА потратит 209 миллионов долларов. Больше всех заработают английские клубы – 38 команд суммарно получат 37,41 млн долларов.

«Манчестер Сити» получит 5 миллионов долларов – это самый высокий показатель среди всех клубов.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные