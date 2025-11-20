Шахин отказался возглавить «Динамо» (Sport24)

Нури Шахин отказался стать тренером московского «Динамо».

Главный тренер «Истанбула » Нури Шахин отказался возглавить «Динамо », утверждает Sport24.

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач связывался с Шахином по поводу возможного назначения зимой. Но Шахин отклонил предложение, отметив, что не планирует покидать «Истанбул».

Тренер подчеркнул, что пользуется поддержкой руководства клуба и не рассматривает смену команды, которую возглавил в конце сентября этого года.