Шахин отказался возглавить «Динамо» (Sport24)
Нури Шахин отказался стать тренером московского «Динамо».
Главный тренер «Истанбула» Нури Шахин отказался возглавить «Динамо», утверждает Sport24.
Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач связывался с Шахином по поводу возможного назначения зимой. Но Шахин отклонил предложение, отметив, что не планирует покидать «Истанбул».
Тренер подчеркнул, что пользуется поддержкой руководства клуба и не рассматривает смену команды, которую возглавил в конце сентября этого года.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sport24
