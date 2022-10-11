Камила Валиева исполнит роль Богини в шоу Татьяны Навки «Новая сказка Шахерезады»

Теги Татьяна Навка сборная России женское катание Камила Валиева ледовые шоу Фигурное катание

Российская фигуристка Камила Валиева исполнит роль Богини в ледовом шоу Татьяны Навки «Новая сказка Шахерезады». 

Показ спектакля будет проходить с 24 декабря по 7 января в Москве. Валиева выступает с 30 декабря.

В шоу также поучаствуют чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина, Никита Кацалапов и пятикратный чемпион США Петр Чернышев.

«В международный сезон этой программы бы не было». Есть ли скрытые смыслы в номере Валиевой и могут ли его сменить?

В допинг-деле Валиевой все больше загадок: что с пробой B, огласят ли вердикт и кто попал под проверку?

 

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