Камила Валиева исполнит роль Богини в шоу Татьяны Навки «Новая сказка Шахерезады»

Российская фигуристка Камила Валиева исполнит роль Богини в ледовом шоу Татьяны Навки «Новая сказка Шахерезады».

Показ спектакля будет проходить с 24 декабря по 7 января в Москве. Валиева выступает с 30 декабря.

В шоу также поучаствуют чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина, Никита Кацалапов и пятикратный чемпион США Петр Чернышев.

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