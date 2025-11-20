  • Спортс
Романов о работе главным тренером «Спартака»: «Жизнь никак не изменилась. Работаю много, мы приезжаем к 7:00, уезжаем в 18:00, много внесли в тренировочный процесс. Пока сплю нормально»

Вадим Романов ответил на вопрос об изменениях в его распорядке дня после назначения исполняющим обязанности главного тренера «Спартака». Красно-белые объявили об уходе Деяна Станковича из клуба 11 ноября.

«Пока жизнь никак не изменилась. От результатов будет зависеть. Я и так работаю много, мы приезжаем к 7:00, уезжаем в 18:00. В принципе, работы достаточно.

Первая неделя достаточно объемная, нужно много сделать, проанализировать, много внесли в тренировочный процесс. Много индивидуальных бесед с футболистами. Но мы так всегда работаем, пока сплю нормально.

Стресс всегда есть, это футбол, «Спартак», волнение есть, в предвкушении большого матча, важного отрезка», – сказал Романов.

В 16-м туре Мир РПЛ красно-белые 22 ноября примут ЦСКА.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
ТАСС
