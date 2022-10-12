«Реал» вышел в плей-офф ЛЧ за 2 тура до конца групповой стадии в 12-й раз. Это рекорд

«Реал» в очередной раз досрочно обеспечил себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

После ничьей в 4-м туре группового раунда с (1:1) мадридская команда, набрав 10 очков, гарантировала минимум второе место в группе.

Это 12-й случай в истории, когда вышел в плей-офф за два тура до конца групповой стадии, что является рекордом ЛЧ.

и добивались подобного 10 раз, – семь раз.