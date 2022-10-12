«Реал» вышел в плей-офф ЛЧ за 2 тура до конца групповой стадии в 12-й раз. Это рекорд
«Реал» в очередной раз досрочно обеспечил себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.
После ничьей в 4-м туре группового раунда с «Шахтером» (1:1) мадридская команда, набрав 10 очков, гарантировала минимум второе место в группе.
Это 12-й случай в истории, когда «Реал» вышел в плей-офф за два тура до конца групповой стадии, что является рекордом ЛЧ.
«Бавария» и «Барселона» добивались подобного 10 раз, «Ювентус» – семь раз.
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