считает решение продлить контракт с ошибкой.

В мае этого года нападающий продлил контракт с парижским клубом до 2025-го. Он отказался от предложения «Реала».

Сегодня стало известно, что француз хочет покинуть «ПСЖ» в январе, поскольку считает, что клуб предал его.

По информации France Blue, футболист сказал людям из своего окружения: «Мы ошиблись, и я – в первую очередь».

«Ему предлагали другой проект – тот, в котором он будет лидером», – сообщил источник France Bleu, говоря о переговорах игрока с «ПСЖ».

В текущем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 9 матчей и забил 8 голов. Статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.