Гальтье и Кампуш могут покинуть «ПСЖ» в случае ухода Мбаппе. Они занимают сторону игрока в его конфликте с клубом

Уход Килиана Мбаппе из «ПСЖ» может повлечь за собой проблемы для клуба.

Напомним, сегодня стало известно, что форвард хочет покинуть парижский клуб, поскольку считает, что его предали. Он считает продление контракта до 2025 года ошибкой.

Если Мбаппе покинет , то из клуба уйдет и советник по футбольным вопросам , сообщает Foot Mercato со ссылкой на Le Parisien. Кампуш привязан к Килиану – он знаком с игроком с тех пор, как ему было 14 лет. Португалец в конфликте клуба и игрока занимает сторону последнего.

Если клубу не удастся сохранить Мбаппе и Кампуша, то, вероятно, уйдет и главный тренер . Он может покинуть Париж следом за игроком и советником или в конце сезона. Гальтье солидарен с мнением Мбаппе и Кампуша о ситуации в клубе. Ранее сообщалось, что все они остались недовольны летней трансферной кампанией «ПСЖ».

Контракт тренера, возглавившего «ПСЖ» этим летом, рассчитан до 2024 года.