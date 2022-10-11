«Пусть рот не раскрывают, а то напомним, что такое Россия». Тихонов о словах шведских лыжниц про бойкот

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал решение шведских лыжниц Линн Сван и Майи Далквист бойкотировать Кубок мира в случае допуска сборной России.

«Я бы этих шведок не допустил! Какое их дело до политики? Старайтесь показывать результаты и дружить, есть такое понятие – спортивное братство!

При чем тут Украина, и какое дело шведам до нее? Пусть лучше поучат историю! Мы к шведам не ходили, а вот они приходили к нам, и где они? И пусть рот не раскрывают, а то напомним, что такое Россия!

Пусть учат историю и занимаются спортом, а не лезут в политику. Только безграмотные шведы могут сказать, что спорт и политика связаны между собой! Они сами больше потеряют.

Из-за этих бойкотов снизятся конкуренция, зрительский интерес, интрига. Надо думать о том, как повысить все это, а не о политике», – сказал Тихонов.

Шведские лыжницы Сван и Далквист готовы бойкотировать международные соревнования, если на них допустят российских спортсменов

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