Жорди Альба: «Барса» – мой дом, но я ушел без проблем. Я считал, что настало подходящее время, и не жалею об этом»

Жорди Альба: «Барса» – мой дом, но я ушел без проблем и не жалею.

Бывший защитник «Барселоны» Жорди Альба заявил, что спокойно принял решение об уходе из каталонского клуба. По его словам, на это понадобилось несколько месяцев раздумий, но он исходил скорее из эмоциональных, чем из спортивных причин.

«У меня оставался год по контракту и опция продления еще на год, но я ушел без проблем. Я считал, что настало подходящее время.

Я мог бы остаться на год, может быть, на два, но я не жалею об этом. Я всегда хорошо справлялся с давлением, критикой и похвалой. «Барса» – мой дом», – сказал Альба, ныне выступающий за «Интер Майами».

