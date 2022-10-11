Кампуш опроверг, что Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ»: «Он ни разу не просил ни меня, ни президента отпустить его в январе»

опроверг слухи о желании покинуть .

Также советник по футбольным вопросам парижского клуба отреагировал на информацию о том, что он сам намерен уйти вслед за нападающим.

«Я крайне удивлен, потому что все время провожу рядом с Мбаппе, и ни разу он не просил ни меня, ни президента [ ] отпустить его в январе.

Мы должны подчеркнуть, что это никакое не заявление – новости появились буквально за несколько часов до нашего важнейшего матча с «Бенфикой».

У меня также 3-летний контракт с «ПСЖ», и меня здесь все устраивает. Я работаю каждый день, чтобы выполнить свои задачи до конца срока контракта», – сказал Кампуш.

Похоже, Мбаппе хочет уйти из «ПСЖ». Что об этом известно?