«Пари НН» не отпускает Галактионова в «Локомотив»: «Зачем? Мы в него верим, долгосрочный контракт, под него ребята переходили»

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Игорь Кудряшов Пари НН Михаил Галактионов Футбол

«Пари НН» не отпускает тренера Михаила Галактионова в «Локомотив».

– Насколько правдива новость о том, что Галактионов – один из основных кандидатов на пост главного тренера «Локомотива»?

– Не обладаю информацией.

– Обращались ли в клуб, чтобы вы отпустили его?

– Такой же ответ.

– Готовы его отпустить?

– Ну зачем «Нижнему» отпускать тренера, в которого мы верим? У него долгосрочный контракт, и под него ребята специально переходили в клуб. Мы не готовы отпускать, – заявил заместитель генерального директора «Нижнего Новгорода» Игорь Кудряшов.

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