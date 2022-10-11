«Пари НН» не отпускает Галактионова в «Локомотив»: «Зачем? Мы в него верим, долгосрочный контракт, под него ребята переходили»

не отпускает тренера в .

– Насколько правдива новость о том, что Галактионов – один из основных кандидатов на пост главного тренера «Локомотива»?

– Не обладаю информацией.

– Обращались ли в клуб, чтобы вы отпустили его?

– Такой же ответ.

– Готовы его отпустить?

– Ну зачем «Нижнему» отпускать тренера, в которого мы верим? У него долгосрочный контракт, и под него ребята специально переходили в клуб. Мы не готовы отпускать, – заявил заместитель генерального директора «Нижнего Новгорода» .