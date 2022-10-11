«Пари НН» не отпускает Галактионова в «Локомотив»: «Зачем? Мы в него верим, долгосрочный контракт, под него ребята переходили»
«Пари НН» не отпускает тренера Михаила Галактионова в «Локомотив».
– Насколько правдива новость о том, что Галактионов – один из основных кандидатов на пост главного тренера «Локомотива»?
– Не обладаю информацией.
– Обращались ли в клуб, чтобы вы отпустили его?
– Такой же ответ.
– Готовы его отпустить?
– Ну зачем «Нижнему» отпускать тренера, в которого мы верим? У него долгосрочный контракт, и под него ребята специально переходили в клуб. Мы не готовы отпускать, – заявил заместитель генерального директора «Нижнего Новгорода» Игорь Кудряшов.
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