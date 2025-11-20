Бышовец об уходе Карпина из «Динамо»: «Правильное решение, он работал в двух непростых командах и условиях. Его профессиональные и человеческие качества не вызывают сомнения»

Анатолий Бышовец: Карпин работал в двух непростых командах и условиях.

Бывший тренер сборной России и «Динамо» Анатолий Бышовец считает правильным решение Валерия Карпина покинуть клуб.

Возглавляющий российскую сборную Карпин, который работал в «Динамо » с июня по ноябрь, ушел из клуба по собственному желанию. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ролан Гусев.

– Не думаю, что решение Карпина связано со сложившимися обстоятельствами и с качеством его работы. Его решение об уходе меня не разочаровало. Его профессиональные и человеческие качества у меня не вызывают сомнения. Он работал в двух непростых командах и условиях. Думаю, его решение правильное. Я его считаю оправданным.

– Гусева назначили исполняющим обязанности. Как оцените его шансы стать главным?

– Это уже второе для него назначение. Могу только пожелать ему успехов как тренеру. Я как динамовец в самом преклонном возрасте желаю, чтобы у Гусева все было хорошо. Хочу, чтобы это решение себя оправдало, – сказал Бышовец.