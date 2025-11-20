  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бышовец об уходе Карпина из «Динамо»: «Правильное решение, он работал в двух непростых командах и условиях. Его профессиональные и человеческие качества не вызывают сомнения»
12

Бышовец об уходе Карпина из «Динамо»: «Правильное решение, он работал в двух непростых командах и условиях. Его профессиональные и человеческие качества не вызывают сомнения»

Анатолий Бышовец: Карпин работал в двух непростых командах и условиях.

Бывший тренер сборной России и «Динамо» Анатолий Бышовец считает правильным решение Валерия Карпина покинуть клуб.

Возглавляющий российскую сборную Карпин, который работал в «Динамо» с июня по ноябрь, ушел из клуба по собственному желанию. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ролан Гусев.

– Не думаю, что решение Карпина связано со сложившимися обстоятельствами и с качеством его работы. Его решение об уходе меня не разочаровало. Его профессиональные и человеческие качества у меня не вызывают сомнения. Он работал в двух непростых командах и условиях. Думаю, его решение правильное. Я его считаю оправданным.

– Гусева назначили исполняющим обязанности. Как оцените его шансы стать главным?

– Это уже второе для него назначение. Могу только пожелать ему успехов как тренеру. Я как динамовец в самом преклонном возрасте желаю, чтобы у Гусева все было хорошо. Хочу, чтобы это решение себя оправдало, – сказал Бышовец.

Два серебра Слуцкого в Китае – успех?5203 голоса
Да, конечноЛеонид Слуцкий
Нет, доказал бы только чемпионствомАлександр Мостовой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Карпин
logoСборная России по футболу
logoАнатолий Бышовец
logoМатч ТВ
logoРолан Гусев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гусев о постоянном назначении в «Динамо»: «Все будет зависеть от результата и руководства. Решение Карпина – неприятные для всех новости»
20 ноября, 10:23
Булыкин об отказе Карпина от неустойки в «Динамо»: «Мужской поступок. Но удивлен, что какая-то неустойка должна была быть. Всегда был против совмещения»
20 ноября, 07:28
Пономарев о Карпине: «Он не понимает футбол, не сознается, что ни черта не соображает. У «Динамо» не было игры, пусть теперь одну сборную заставляет падать вниз по уровню»
19 ноября, 22:01
Ловчев о Карпине: «Средний тренер. Бело-голубые провалились, уволить надо было раньше. В «Динамо», «Спартаке» должны быть выдающиеся специалисты, их задача – чемпионство»
19 ноября, 20:03
Главные новости
Не знаете, чем заняться перед дерби «Спартак» – ЦСКА? Заходите в телеграм-канал с актуальными вакансиями Спортса’’!
1 минуту назадВакансия
Бартон о словах Райта о «неготовности Англии к чернокожей звезде»: «Великобритания настолько «расистская», что Иан стал национальной звездой, мультимиллионером»
3 минуты назад
Быстров об отставке Станковича: «Давно топил за это. Если ты поплыл, результата не будет. Старожилы кричат, что надо время. Сколько? Три года это безобразие наблюдать?»
5 минут назад
Буффон о сборной Италии: «Гаттузо – правильный тренер и лучший выбор. Нынешние игроки чувствуют себя неполноценными из-за глупых сравнений с прошлыми»
21 минуту назад
Чемпионат Испании. «Барса» примет «Атлетик», «Сосьедад» Захаряна в гостях у «Осасуны», «Реал» сыграет с «Эльче» в воскресенье
30 минут назадLive
Чемпионат России. «Спартак» против ЦСКА, «Оренбург» и «Балтика» не забили, «Краснодар» сыграет с «Локомотивом» в воскресенье
32 минуты назад
«Балтика» не проигрывает 6 матчей подряд в РПЛ. Команда Талалаева идет 5-й в таблице, дальше – игра со «Спартаком»
32 минуты назад
«Спартак» и ЦСКА объявили составы на дерби. Акинфеев, Максименко, Кисляк, Зобнин, Мойзес, Денисов – в основе, Бонгонда и Гарсия – вне заявки красно-белых
40 минут назадФото
«Спартак» – ЦСКА. Угальде, Акинфеев, Зобнин, Кисляк играют. Онлайн-трансляция начнется в 16:45
46 минут назад
Слуцкий про второе место в Суперлиге Китая: «Жаль терять шансы на титул в последнем туре два сезона подряд. Единственная цель в следующем году – чемпионство»
54 минуты назадВидео
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Спартака» Романов перед ЦСКА: «Ломать ничего не нужно. Мы подтянули определенные моменты. Главное – сплотить коллектив»
17 минут назад
«Бернли» – «Челси». 0:1 – Нету открыл счет. Онлайн-трансляция
23 минуты назадLive
«Оренбург» сыграл вничью с «Балтикой» дома – 0:0. У хозяев одна победа в 8 последних матчах
32 минуты назад
«Сити» интересуется 19-летним Ридом из «Фейеноорда». «Бавария» ранее начала переговоры о трансфере защитника
57 минут назад
Глава Федерации футбола Кюрасао о товарищеском матче против России: «Не считаю это хорошей идеей в текущих обстоятельствах. Кюрасао – часть Королевства Нидерландов»
сегодня, 12:31
Первая лига. «Урал» против «Спартака» из Костромы, «Факел» сыграет с «Уфой» в воскресенье
сегодня, 12:00Live
Массимилиано Аллегри: «Интер» – сильная команда, фаворит на скудетто, но дерби – это отдельный матч. «Милану» нужно не бояться играть, быть более сосредоточенными»
сегодня, 12:16
Лапорта о расследовании против Тебаса: «Плохая новость, отношения «Барсы» с Ла Лигой нормализуются. Не знаю, откуда берутся попытки сместить президента»
сегодня, 11:51
Колыванов о «Динамо»: «Гусев – футбольный человек. Ролан показал уверенную игру еще в прошлом сезоне. Ему хочется доказать, что он достоин быть главным»
сегодня, 11:45
Колосков о 2-м месте Слуцкого: «Это хорошо для имиджа российского футбола и тренерского цеха. Он себя проявил неплохо в ЦСКА, подтвердил квалификацию в Китае»
сегодня, 11:30Видео