Санья о Мбаппе: «Килиан входит в топ-10 лучших французских игроков. В топ-5 с Зиданом и Анри поставить его сложно. У них не было соцсетей, а его путь и развитие видели все»
Бакари Санья: Мбаппе входит в топ-10 лучших французских игроков.
Бывший защитник сборной Франции Бакари Санья оценил статус Килиана Мбаппе в сравнении с легендами французского футбола.
«Сложно поставить его в пятерку лучших и в один ряд с Зинедином Зиданом и Тьерри Анри, потому что у этих легендарных игроков, завершивших карьеру, не было социальных сетей.
Преимущество Мбаппе в том, что он получил гораздо больше внимания и уже сегодня признан игроком мирового класса. Мы смогли увидеть весь его путь и его развитие, он был в центре внимания.
Во Франции было очень много отличных игроков, таких как Мишель Платини, Патрик Виейра и Клод Макелеле, и это лишь некоторые из них. Мбаппе сейчас определенно входит в десятку лучших и, конечно же, может стать еще лучше», – сказал Санья.
Два серебра Слуцкого в Китае – успех?5186 голосов
Да, конечно
Нет, доказал бы только чемпионством
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: GFFN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости