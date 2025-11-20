Санья о Мбаппе: «Килиан входит в топ-10 лучших французских игроков. В топ-5 с Зиданом и Анри поставить его сложно. У них не было соцсетей, а его путь и развитие видели все»

Бакари Санья: Мбаппе входит в топ-10 лучших французских игроков.

Бывший защитник сборной Франции Бакари Санья оценил статус Килиана Мбаппе в сравнении с легендами французского футбола.

«Сложно поставить его в пятерку лучших и в один ряд с Зинедином Зиданом и Тьерри Анри , потому что у этих легендарных игроков, завершивших карьеру, не было социальных сетей.

Преимущество Мбаппе в том, что он получил гораздо больше внимания и уже сегодня признан игроком мирового класса. Мы смогли увидеть весь его путь и его развитие, он был в центре внимания.

Во Франции было очень много отличных игроков, таких как Мишель Платини , Патрик Виейра и Клод Макелеле, и это лишь некоторые из них. Мбаппе сейчас определенно входит в десятку лучших и, конечно же, может стать еще лучше», – сказал Санья.