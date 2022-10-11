32 из 50 опрошенных игроков НХЛ считают, что «Колорадо» выиграет Кубок Стэнли. «Тампа» получила 5 голосов, «Торонто» – 1
32 из 50 опрошенных игроков НХЛ считают, что «Колорадо» выиграет Кубок Стэнли.
Официальный сайт лиги провел опрос среди игроков НХЛ во время медиа-туров в Европе и Северной Америке.
32 из 50 опрошенных хоккеистов (64%) считают, что «Колорадо» выиграет Кубок Стэнли и повторит успех прошлого сезона.
«Тампа» стала второй с 5 голосами (10%). «Калгари» и «Каролина» получили по 3 голоса (6%), «Флорида» и «Рейнджерс» – по 2 (4%).
2 игрока отказались сделать выбор. Наконец, еще один проголосовал за «Торонто» (2%).
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