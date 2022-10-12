«Реал» 31 раз выходил из группы Лиги чемпионов. Это рекорд

«Реал» вышел из группы чемпионов в 31-й раз.

Команда Карло Анчелотти сыграла вничью с в 4-м туре группового этапа (1:1). После этой игры мадридцы лидируют в группе F с 10 очками. «Сливочные» гарантировали себе попадание в плей-офф турнира.

«Реал» – единственный в истории Лиги чемпионов клуб, который преодолевал групповой этап в каждом розыгрыше (в том числе второй групповой этап). ни разу не вылетал на групповой стадии.

Единственный раз «Реал» не участвовал в ЛЧ в сезоне-1996/97, когда не вышел в еврокубки.