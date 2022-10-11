17 из 49 опрошенных игроков НХЛ назвали Макдэвида фаворитом на «Харт Трофи». Мэттьюс и Макар получили по 10 голосов, Кучеров – 2, Панарин – 1

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17 из 49 опрошенных игроков НХЛ назвали Коннора Макдэвида фаворитом на «Харт Трофи».

Официальный сайт лиги провел опрос среди игроков НХЛ во время медиа-туров в Европе и Северной Америке. 

17 игроков из 49 (34,7%) считают, что капитан «Эдмонтона» является главным претендентом на приз самому ценному игроку.

Второе место разделили форвард Остон Мэттьюс («Торонто», действующий обладатель приза) и защитник Кэйл Макар («Колорадо») – по 10 голосов (20,4%). 

По 2 голоса получили форварды Нэтан Маккиннон («Колорадо»), Митч Марнер («Торонто») и Никита Кучеров («Тампа»).

По 1 – форварды Джонатан Юбердо («Калгари»), Джек Хьюз («Нью-Джерси»), Клейтон Келлер («Аризона») и Артемий Панарин («Рейнджерс»), защитники Роман Йоси («Нэшвилл») и Виктор Хедман («Тампа»). 

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