Андреа Аньелли: «Аллегри – тренер «Ювентуса» и останется им. Мы всегда принимаем решения в конце сезона»
Андреа Аньелли заявил, что Массимилиано Аллегри останется главным тренером «Ювентуса».
Сегодня туринская команда уступила «Маккаби» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов (0:2).
«Я не думал и не думаю о том, чтобы сменить тренера «Ювентуса» по ходу сезона. Аллегри – тренер «Ювентуса» и останется им.
Мы всегда принимаем решения в конце сезона», – сказал президент «Ювентуса».
У «Ювентуса» 3 очка после 4 матчей в группе ЛЧ. Туринцы проиграли «ПСЖ», «Бенфике» и «Маккаби»
Комментарии