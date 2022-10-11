Андреа Аньелли: «Аллегри – тренер «Ювентуса» и останется им. Мы всегда принимаем решения в конце сезона»

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Андреа Аньелли заявил, что Массимилиано Аллегри останется главным тренером «Ювентуса». 

Сегодня туринская команда уступила «Маккаби» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов (0:2).

«Я не думал и не думаю о том, чтобы сменить тренера «Ювентуса» по ходу сезона. Аллегри – тренер «Ювентуса» и останется им.

Мы всегда принимаем решения в конце сезона», – сказал президент «Ювентуса».

У «Ювентуса» 3 очка после 4 матчей в группе ЛЧ. Туринцы проиграли «ПСЖ», «Бенфике» и «Маккаби»

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