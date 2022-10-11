заявил, что останется главным тренером «Ювентуса».

Сегодня туринская команда уступила в 4-м туре группового этапа чемпионов (0:2).

«Я не думал и не думаю о том, чтобы сменить тренера «Ювентуса» по ходу сезона. Аллегри – тренер «Ювентуса» и останется им.

Мы всегда принимаем решения в конце сезона», – сказал президент .

У «Ювентуса» 3 очка после 4 матчей в группе ЛЧ. Туринцы проиграли «ПСЖ», «Бенфике» и «Маккаби»