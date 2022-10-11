У Холанда нет отступных для клубов АПЛ, для других – 200 млн евро с 2024-го

Опубликованы детали о сумме отступных в контракте с .

The Athletic подтверждает информацию о том, что в соглашении норвежского форварда с 2024 года появится сумма отступных в размере 200 миллионов евро. Эта сумма будет постепенно снижаться по ходу контракта.

При этом отступные работают для всех клубов, кроме английских.

Также утверждается, что клубу, который решит подписать Холанда, придется платить агентские комиссии и бонусы.

Считается, что «Реал» попробует подписать Эрлинга в 2024 году.

22-летний форвард забил 20 голов в 13 матчах за «Сити». Его статистика – здесь.

В Испании уверены, что контракт Холанда позволяет «Реалу» (да и «Барсе») выкупить форварда в 2024-м. Пеп все отрицает