Алексей Смертин: «На болельщиков не обращаешь внимания в моменты особой концентрации – что в беге, что в футболе. В коротком моменте они могут и зарядить, но вдолгую это не работает»

Алексей Смертин: в важные моменты слышишь болельщиков как интершум.

Бывший полузащитник «Локомотива», «Челси» и сборной России Алексей Смертин рассказал, что не обращает внимания на болельщиков в моменты концентрации.

Смертин много лет занимается бегом и пробежал все главные марафоны: в Нью-Йорке, Берлине, Токио, Чикаго, Лондоне и Бостоне.

«Скажу честно: в моменты особой концентрации (что в беге, что в футболе) не обращаешь внимания на болельщиков.

В коротком моменте – да, они могут придать импульс и зарядить, но вдолгую это не работает. В важные моменты слышишь болельщиков как интершум», – рассказал Смертин в своем блоге на Спортсе’‘.

