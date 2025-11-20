Алексей Смертин: «На болельщиков не обращаешь внимания в моменты особой концентрации – что в беге, что в футболе. В коротком моменте они могут и зарядить, но вдолгую это не работает»
Алексей Смертин: в важные моменты слышишь болельщиков как интершум.
Бывший полузащитник «Локомотива», «Челси» и сборной России Алексей Смертин рассказал, что не обращает внимания на болельщиков в моменты концентрации.
Смертин много лет занимается бегом и пробежал все главные марафоны: в Нью-Йорке, Берлине, Токио, Чикаго, Лондоне и Бостоне.
«Скажу честно: в моменты особой концентрации (что в беге, что в футболе) не обращаешь внимания на болельщиков.
В коротком моменте – да, они могут придать импульс и зарядить, но вдолгую это не работает. В важные моменты слышишь болельщиков как интершум», – рассказал Смертин в своем блоге на Спортсе’‘.
Смертин пробежал все главные марафоны мира. Почему это заветная мечта многих?
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: блог Алексея Смертина на Спортсе’‘
