  • Каррагер о «Ливерпуле»: «Чтобы окончательно провалить сезон, не хватает одной травмы центрального защитника. Его следовало купить летом, теперь нужно потратиться в январе»
Каррагер о «Ливерпуле»: «Чтобы окончательно провалить сезон, не хватает одной травмы центрального защитника. Его следовало купить летом, теперь нужно потратиться в январе»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер полагает, что клуб может провалить сезон, если не подпишет центрального защитника зимой.

«Ливерпулю» нужно потратиться в январе, им нужно купить центрального защитника, его следовало купить летом.

Они этого не сделали, а единственный центральный защитник, которого они все же купили, Леони, молодой итальянец, выглядел фантастически в том матче, который он провел, в Кубке лиги. К сожалению, он получил травму передней крестообразной связки, так что мы увидим его только в следующем сезоне.

«Ливерпулю», вероятно, не хватает одной травмы центрального защитника, чтобы окончательно провалить сезон, поэтому им придется выйти на рынок в январе.

Я считаю, что им действительно нужно было приобрести много игроков летом», – сказал Каррагер.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Sky Sports Premier League
