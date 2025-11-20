Непомнящий про Дзюбу: «Человек-эпоха, можно назвать великими игроком. В России выиграл все, вписал свое имя в историю. Чем дольше Артем будет играть, тем лучше для всех»

Валерий Непомнящий: Дзюба – великий игрок.

Валерий Непомнящий подчеркнул, что Артем Дзюба вошел в историю российского футбола.

– Дзюба – человек-эпоха в российском футболе. Его можно назвать великими игроком. Чем дольше Артем будет играть в нашем чемпионате, тем лучше для всех.

– Нет ли сожаления из-за того, что у Дзюбы не сложилась карьера в Европе?

– Нет, потому что Артем построил отличную карьеру в России. Выиграл все, вписал свое имя в историю, – сказал бывший главный тренер «Томи».