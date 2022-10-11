«Неймар – нытик, он ведет себя провокационно. В одну секунду он фолит, а в следующую изображает жертву». Ван Бастен о бразильце

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Марко ван Бастен раскритиковал поведение Неймара на поле.

«Неймар – настоящий нытик, он всегда ведет себя провокационно. В одну секунду он на ком-то фолит, а в следующую снова изображает жертву.

Он неприятный человек на поле! К нему нельзя прикасаться. Я бы поаплодировал, если бы кто-нибудь разобрался с ним», – сказал бывший нападающий «Аякса» и сборной Нидерландов в эфире Ziggo Sports.

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