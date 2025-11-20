Михаил Гершкович: «В РПЛ засилье иностранных тренеров, часто они ничего из себя не представляют. Можно вернуться к налогу на них. Дегтярев поддержал»

Михаил Гершкович: в РПЛ засилье иностранных тренеров, можно вернуться к налогу.

Председатель правления Объединения отечественных тренеров и член исполкома РФС Михаил Гершкович заявил, что в РПЛ можно ввести налог на иностранных тренеров.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев провел встречу с бывшими тренерами сборной России. Вместе с Гершковичем на ней присутствовали Станислав Черчесов, Валерий Газзаев и Юрий Семин.

«Сегодня в РПЛ наблюдается засилье иностранных тренеров, причем часто они ничего из себя не представляют. И везут с собой по пять-шесть иностранных помощников.

Мы подчеркивали, что не против иностранцев, но качество этих тренеров должно быть высоким. Для того, чтобы прекратить поток второстепенных специалистов, можно вернуться к налогу на иностранных тренеров. Мы получили поддержку министра в этом вопросе», – заявил Гершкович.

