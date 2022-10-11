КХЛ. «Автомобилист» примет «Торпедо», «Спартак» против «Витязя», СКА сыграет с минским «Динамо»
СКА примет минское «Динамо» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Автомобилист» будет противостоять «Торпедо», «Спартак» сыграет с «Витязем».
- Дата проведения
- 11 октября, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
- Дата проведения
- 11 октября, 16.30, «Барыс Арена»
- Дата проведения
- 11 октября, 17.00, «КСК Уралец»
- Дата проведения
- 11 октября, 19.00, «Нефтехим-Арена»
- Дата проведения
- 11 октября, 19.30, «ДС Мегаспорт»
- Дата проведения
- 11 октября, 19.30, «Ледовый дворец»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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