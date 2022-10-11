КХЛ. «Автомобилист» примет «Торпедо», «Спартак» против «Витязя», СКА сыграет с минским «Динамо»

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СКА примет минское «Динамо» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Автомобилист» будет противостоять «Торпедо», «Спартак» сыграет с «Витязем»

Фонбет Чемпионат КХЛ

Сибирь – Адмирал
Дата проведения
11 октября, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
Онлайн матча Видео

 

Барыс – Куньлунь
Дата проведения
11 октября, 16.30, «Барыс Арена»
Онлайн матча Видео

 

Автомобилист – Торпедо
Дата проведения
11 октября, 17.00, «КСК Уралец»
Онлайн матча Видео

 

Нефтехимик – Трактор
Дата проведения
11 октября, 19.00, «Нефтехим-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Спартак – Витязь
Дата проведения
11 октября, 19.30, «ДС Мегаспорт»
Онлайн матча Видео

 

СКА – Динамо Минск
Дата проведения
11 октября, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

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