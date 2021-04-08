Все ненавидят Суперлигу, новый формат ЛЧ, Вилкова отстранили пожизненно, Моуринью уволен, рекорд Капризова, Марло превзошел Горди Хоу и другие новости

1. Суперлига, похоже, еще долго будет оставаться главной футбольной темой, и пока новый турнир миллиардеров пинают все кому не лень. Президент УЕФА Александер Чеферин в выражениях не стеснялся: сбегающие команды назвал змеями, их поступок – плевком в болельщиков, а сам турнир – жадным проектом. Особенно задело словенца поведение главы «Юве» Андреа Аньелли, которого он обвинил во лжи и предательстве. Вы просто обязаны прочитать огненную речь Чеферина полностью.

УЕФА заявил футболистам, что за участие в Суперлиге они навсегда лишатся возможности сыграть на ЧМ или Евро. Также рассматривается вопрос об исключении «Реала», «Сити» и «Челси» из ЛЧ, и если это действительно произойдет, в турнир могут вернуть уже вылетевшие команды.

Вовлеченные в эту историю игроки и тренеры тоже не рады. Разочарование футболистов «МЮ» публично подтвердил Бруну Фернандеш, после матча «Ливерпуля» и «Лидса» не скрывали свое недовольство Джеймс Милнер и Патрик Бэмфорд. Даже Юрген Клопп тактично выступил против, подчеркнув всю прелесть нынешнего формата турниров.

Боссам Суперлиги остается хоть как-то разбавлять негатив обещаниями увеличить выплаты небольшим командам – речь идет о 400 млн евро для тех, кому новый турнир не светит.

2. Не теряя времени, УЕФА представил свой ответ: новый формат Лиги чемпионов с 36 командами, каждая из которых проведет минимум по 10 игр. Изменения вступят в силу 2024 году и коснутся также Лиги Европы и Лиги конференций. «Бавария» поддержала реформу, в очередной раз исключив свое участие в Суперлиге. На стороне УЕФА также «Севилья», «Порту» и «Аякс».

3. Арбитр Михаил Вилков пожизненно отстранен от работы. Ашот Хачатурянц таким способом хочет подать сигнал остальным судьям. Теперь Вилков хочет пообщаться с ним «по-мужски, лично», однако глава судейского комитета встречаться с уже бывшим арбитром не планирует.

4. Первая отставка в истории Суперлиги – Моуринью ушел из «Тоттенхэма». Но нет, создание нового турнира здесь ни при чем.

5. Сергей Карасев будет судить матч «Локомотив» – ЦСКА в полуфинале Кубка России. Левникова тем временем забанили на два ближайших тура, а скандальное дело Сухины могут рассмотреть повторно.

6. НХЛ. Марло сыграл 1768-й матч в регулярных чемпионатах и побил рекорд Горди Хоу.

Капризов забросил 18-ю шайбу в сезоне в ворота «Аризоны», побив клубный рекорд Габорика по очкам для новичков и повторив – по голам.

Все результаты дня – здесь.

7. Норвежский комментатор Ян Петтер Салтведт, говоря о форме сборной России для Олимпиады-2020, высмеял антироссийские санкции, и нарвался на очень жесткий ответ Дмитрия Васильева.

8. В Бразилии пишут, что «Зенит» интересуется форвардом «Фламенго» Габиголом. Также питерцы хотят купить Умтити у «Барселоны», но сам француз пока не горит желанием ехать в Россию.

9. Хвичу Кварацхелии, как сообщает Betting Insider, намерены приобрести «Ювентус» и «Интер». Увы, в этом сезоне игрой молодого хавбека мы уже, скорее всего, насладиться не сможем из-за травмы.

10. Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера уволен из «Бари» спустя всего два месяца после назначения.

11. Разыгрывающий ЦСКА Майк Джеймс переходит в «Бруклин».

12. НБА. 10 трехочковых и 49 очков Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть в гостях «Филадельфию» и другие результаты.

13. 13-летнему сыну Кадырова присудили победу на боксерском турнире, когда его начали бить.

Цитаты дня

Каррагер о Суперлиге: «АПЛ будут использовать как Кубок лиги, чтобы поберечь игроков к «Реалу» и «Барсе». Это отвернет нынешнее поколение»

Невилл об «Арсенале» и «Тоттенхэме» в Суперлиге: «Я лучше посмотрю на чемпионов Сан-Марино. Посмешище»

Руни о клубах-создателях Суперлиги: «Их боссы – не глупцы, посмотрим, что они предложат. «МЮ» пытается развиваться»

Фердинанд о Суперлиге: «Это война против футбола, позор. Закрытое заведение для больших шишек. Это лишь бизнес»

Бьелса о Суперлиге: «Логика современного мира – богатые становятся богаче за счет того, что бедные становятся беднее. Почему все так удивляются?»