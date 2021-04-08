Президент «Порту» о Суперлиге: «Евросоюз не допускает закрытых лиг вроде НБА»

Президент «Порту» Жорже Пинту да Кошта объяснил, почему клуб отказался от участия в европейской Суперлиге.

«Были неформальные контакты с представителями некоторых клубов, но мы не уделяли этому особого внимания. Во-первых, Евросоюз не допускает закрытых лиг вроде НБА.

Поскольку Португальская футбольная федерация выступает против этого, мы как часть УЕФА не можем участвовать ни в чем, что противоречит принципам и правилам Европейского Союза и УЕФА.

Если эту идею продолжат продвигать, в чем у меня есть сомнения, УЕФА не остановится, и у них наверняка будут аргументы.

Официальные турниры проводятся под эгидой УЕФА. Нас не волнует, будет или не будет что-то там еще. Мы участвуем в Лиге чемпионов и, надеюсь, еще многие годы будем там играть», – сказал президент.

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